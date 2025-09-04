وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بالمحافظة في مختلف المجالات ، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعي بمدينة الخارجة

وخلال اللقاء حرصت وزيرة التنمية المحلية علي التعرف علي آخر المستجدات الخاصة بخطة إنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعي بمدينة الخارجة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذ الشأن ، حيث سيتم توقيع برتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة ومحافظة الوادي الجديد للبدء في إنشاء المركز ليكون نموذج تجريبي ناجح يمكن تعميمه على عدد من المحافظات.

كما تابعت الدكتورة منال عوض جهود محافظة الوادي الجديد في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي للبناء المخالف.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، والتي تشمل رصف الطرق الداخلية وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء ودعم احتياجات الوحدات المحلية، وشددت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات المستهدفة وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ على أرض الواقع.

ومن جانبه، استعرض محافظ الوادي الجديد المشروعات الجارية بالمحافظة في مختلف القطاعات التي تمس حياة أبناء المحافظة وبصفة خاصة المبادرات الخدمية التابعة للدولة في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن محافظة الوادي الجديد تلقى باهتمام كبير من القيادة السياسية لمتابعة عدد من التجارب الناجحة التى شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية فيما يخص قطاع الزراعة والتنمية والعمل علي توفير المرافق والبنية الأساسية اللازمة لذلك بما يساهم فى استغلال الفرص التنموية الواعدة التى تتمتع بها محافظة الوادي الجديد .

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية علي متابعة جهود محافظة الوادي الجديد في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والتوسع في أسواق اليوم الواحد فى مختلف المراكز بالمحافظة وتعميم المبادرة فى القرى الكبرى بما يساهم في تخفيف العبء علي كاهل الأسر البسيطة .

واختتم اللقاء بمتابعة وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، والتى تم تنفيذها فى قري مركز الفرافرة حيث بلغت نسب تنفيذ المشروعات 100% بإجمالي 321 مشروعاً بتكلفة وصلت إلى حوالي 9 مليار جنيه وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية من بينها مياه الشرب والصرف الصحى ونقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية ومراكز الشباب والمدارس والاتصالات والمنشآت الصحية والأسواق والحماية المدنية ومجمعات الخدمات الحكوميه والزراعية.

حيث تم مناقشة موقف جاهزية مشروعات حياه كريمة للافتتاح والتشغيل ودخول الخدمة لاستفادة المواطنين منها ، خاصة ان مركز الفرافرة يعتبر من أوائل المراكز التي انتهت فيها الأعمال بشكل نهائي وجاري تجهيز المشروعات للتشغيل وتقديم خدماتها للمواطنين .