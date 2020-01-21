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تعليم

بدء الاختبارات النفسية للمرحلة الرابعة من المتقدمين لوظائف التعليم .. اليوم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:01 ص
البوابة الالكترونية
البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم
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ياســمين بدوي
تبدأ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 ، الاختبارات النفسية الخاصة بالمرحلة الرابعة من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم عبر البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، و الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم.

وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أن هذه الاختبارات النفسية يتم عقدها للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم ، تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.

وأكدت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أنها تناشد جميع المتقدمين بضرورة متابعة بريدهم الإلكتروني المسجل سابقًا على البوابة، وكذلك متابعة حسابهم على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

جدير بالذكر أنه في ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه تيسيرًا على السادة المعلمين تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح مقرين لأداء الاختبارات المشار إليها بعاليه، حيث سيكون  المقر الأول بمحافظة سوهاج لخدمة محافظات قطاع الصعيد والمحافظات الحدودية، والمقر الثاني بمحافظة بورسعيد لخدمة محافظات الوجه البحري، والمقر الثالث بالأكاديمية المهنية للمعلمين  بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر لمحافظات الجيزة والقاهرة الكبرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التنفيذ أواخر شهر يناير 2020 بقاعات التطوير التكنولوجي بالمحافظات المشار إليها فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات الإدارية اللازمة  للتنفيذ.
بدء الاختبارات النفسية للمرحلة الرابعة من المتقدمين لوظائف التعليم .. اليوم
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