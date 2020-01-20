4 رسائل للخطيب في ظهور بجولة مكوكية بالمقر الرئيسي للنادي الأهلي..فيديو وصور

أرسل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، 4 رسائل واضحة لا تقبل الشك في يوم مكوكي داخل المقر الرئيسي للقلعة الحمراء بالجزيرة.





وظهر "الخطيب"، من بعد ظهر الاثنين بمقر الجزيرة برفقة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، ومحمد يوسف، رئيس اللجان العليا للنادي، وقام بجولة شملت الاطمئنان إلى خط سير الإنشاءات الجديدة، إلى جانب دعم فريق السلة ومعاينة ملاعب التتش.





كانت الرسالة الأولى للخطيب هي طمأنة الأعضاء بأنه يدير النادي ومتواجد وسطهم وحظي باستقبال رائع طوال الجولة، والرسالة الثانية كانت لتوضيح أنه قادر على استكمال دورته حتي نهايتها بل سوف يترشح لدورة أخرى إذا ما كان في العمر بقية.





وكانت الرسالة الثالثة، أنه ليس هناك مراكز قوى في النشاط الرياضي والأمور كلها تحت سيطرة مجلس الإدارة خاصة في ظل تواجد البعض داخل بعض الفرق الرياضية ومحاولة عمل لوبي مبكر.





والرسالة الرابعة، هي اطمئنان الخطيب إلى فريق كرة السلة بشكل شخصي وتوفير كل ما يطلبونه لتحقيق بطولة الدوري.





وحرص بيبو على حضور جانب من تدريب الفريق الأول لكرة السلة رجال، الذي أقيم عصر اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.





واجتمع رئيس النادي بأشرف توفيق، المدير الفني للفريق، للحديث عن الفريق وتوفير الدعم الكامل له خلال الفترة الحالية، التي ينافس فيها على لقبي دوري سوبر المحترفين وبطولة كأس مصر.





كما حرص الخطيب بعد ذلك على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، أكد خلالها ثقته ودعم مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، وكذلك العمل على تقديم الدعم المطلوب ومساندة الفريق لتحقيق كل البطولات وإسعاد الجماهير.





ولاقت جلسة رئيس النادي أصداء طيبة بين عناصر الفريق، خاصة أنه أبدى اهتمامًا كبيرًا بكل ما يساعد الجهاز الفني واللاعبين.





وحرص رئيس النادي على الاجتماع بناشئات فريق السلة تحت 12 و14 سنة قبل خوضهن المران، لتحفيزهن وتأكيد دعمه اللاعبات ورفع روحهن المعنوية.





واختتم الخطيب اجتماعاته بعقد جلسة مطولة مع رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، للحديث عن خريطة العمل لجميع الفرق الرياضية خلال المرحلة المقبلة.





و قام محمود الخطيب، بجولة تفقدية، لجميع منشآت الأهلي بالمقر الرئيسي بالجزيرة، وذلك لتحديد احتياجات أي من هذه المنشآت، سواء للأجهزة أو الصيانة أو التطوير، بما يتواكب مع خطة مجلس الإدارة لتدعيم كل البنية التحتية بفروع النادي المختلفة.





بدأت الجولة بتفقد صالة الشهداء والجيم القديم ومخازن الأدوات الرياضية وصالة راتب.





والتقي بيبو بالعديد من أعضاء النادي من كبار السن والشباب، بالإضافة إلى العديد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات في فرق الألعاب الرياضية المختلفة، وذلك خلال جولته التفقدية في مقر النادي بالجزيرة، عصر اليوم الإثنين.





واستمع رئيس النادي لاقتراحات الأعضاء من كبار السن الموجودين في حديقة الخالدين وصالة راتب، كما حرص أيضًا على الاستماع لأولياء الأمور وعضوات النادي، وذلك للعمل على دراسة هذه الاقتراحات، في إطار خطة التطوير التي يعتمدها مجلس الإدارة في فروع النادي الثلاثة.



