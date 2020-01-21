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عبد الله عثامنة: مجلس الأمن لم يمنع قطر وتركيا من التدخل في ليبيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:01 ص
عبد الله عثامنة
عبد الله عثامنة
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هاني حسين

قال  عبد الله عثامنة مستشار الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا وحالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني وانتشار آلاف الإرهابيين والمليشيات العسكرية تكونت المؤسسة العسكرية الليبية.

وأضاف عبد الله عثامنة  في حواره  مع الإعلامي  رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  مجلس الأمن أصدر  قرار محاربة تنظيم القاعدة  وداعش في ليبيا، ولكنهم لا يوقفوا تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا".

وتابع عبد الله عثامنة:"  مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يمنعوا قطر وتركيا من التدخل في ليبيا ".

وأكمل عبد الله عثامنة:"  إلى هذه اللحظة الجيش الليبي ومجلس النواب الليبي  ملتزمين إلى حد كبير بتطبيق قرارات مجلس الأمن بحكم التوصية الإقليمية والأفريقية".

ولفت عبد الله عثامنة:" تحاول  القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية  ألا يقع في مستنقع اختراق القوانين والمواثيق والقواعد الدولية".


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