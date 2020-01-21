أبو العينين: موقع صدى البلد الأكثر مصداقية في مصر.. أحمد موسى: من النادر أن يكذب له خبر.. وأحمد صبري يشيد بمجهودات المحررين





وتقدم موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، بالتحية إلى الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد؛ وجميع الزملاء العاملين بالموقع، موضحا أن الموقع أكثر المواقع مصداقية في مصر.