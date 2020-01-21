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أبو العينين: موقع صدى البلد الأكثر مصداقية في مصر.. أحمد موسى: من النادر أن يكذب له خبر.. وأحمد صبري يشيد بمجهودات المحررين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:00 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين خلال إجتماعه بقيادات و صحفيي موقع صدى البلد
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هاني حسين
استعرض الإعلامي أحمد موسى تفاصيل اجتماع رجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ميديا، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، مع أسرة موقع صدى البلد الإخباري، أمس الاثنين، في حضور رئيس التحرير، الكاتب الصحفي أحمد صبري، ورؤساء الأقسام والمحررين في الموقع.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ميديا، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي عقد اجتماعا مع الصحفيين في موقع صدى البلد الإخباري صباح الاثنين، في حضوره، ورؤساء الأقسام والمحررين.

وتقدم موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،  بالتحية إلى الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد؛ وجميع الزملاء العاملين بالموقع، موضحا أن الموقع أكثر المواقع مصداقية في مصر.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي الجيزة عقدوا مؤتمرا لدعم رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية للبرلمان، موضحا أن هناك حالة حب من الأهالي لأبو العينين لأنه يقدم لهم الخدمات بالرغم من أنه لم يكن عضوا بالبرلمان الفترة الماضية.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن يوم 25 يناير القادم هو عيد الشرطة المصرية، موضحا أن الثورتين  الوحيدتين اللتين حدثتا في تاريخ مصر هي ثورة 23 يوليو و30 يونيو.
تقدم الإعلامي أحمد موسي، بالتحية الى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي؛  لدعمه الأبطال الرياضيين؛ موضحا أن الألعاب الفردية تحتاج الرعايا. 


قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى أهالي النوبة الكرام، لرفضه أن يتم استغلال قضيتهم في تعويضات السد ضد الدولة، كما قدم التحية إلى السفيرة فايزة أبو النجا لدورها الكبير في هذا الملف. 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشارة أنجيلا ميركل كانت في استقبال أردوغان ولكنها أحرجته بطلبها أن يخلع البالطو الذي يرتديه بشكل مهين له.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قدمت الشكر إلى مصر على موقفها في قضية ليبيا، موضحا أن مصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا موقفها موحد في القضية الليبية.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس التركي أردوغان خرج اليوم بتصريحات عجيبة، مرددا: « أردوغان ده غريب لأنه بيحاول يضحك على العالم أو بيضحك على نفسه».

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب القطري يتعرض للظلم ولا يستطيع التعبير عن رأيه وذلك بعد المرسوم الأميري الصادر في 14 يناير لتقييد الحريات، موضحا ان الإعلام القطري الإخواني المأجور يتحالف مع الأمير ضد الشعب القطري .

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وكالة الأنباء القطرية والصحف القطرية والإعلام التابع لأمير قطر اختفلوا بمرسوم تميم بن حمد الجديد والذي يقيد الحريات بمجموعة من البنود التي تمنع القطرين التحدث وانتقاد النظام بأي شيء  كان.

قال الإعلامي أحمد موسى، أنه اعتبار من يوم 14 يناير منعت السلطات القطرية المواطنين من التحدث والكلام وإبداء آرائهم السياسية؛ مرددا: «مفيش مواطن يعيش على أرض قطر يقدر يقول تميم بيعمل إيه .. إذا تحدثت مكانك السجن».


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