نجم الأهلي السابق: جاريدو أفضل من مانويل جوزيه.. فيديو

تحدث محمد عبدالله نجم الزمالك والأهلي السابق ، عن أفضل مدرب أجنبي تولي مهمة القلعة الحمراء في السنوات الماضية وخاصة مانويل جوزية وجاريدو.

وقال عبدالله عبر قناة تايم سبورت ، إن الإسباني جاريدو من أفضل المدربين الذين تولوا مهمة النادي الأهلي في الفترة الماضية .





وتابع أن الفضل يعود لـ جاريدو علي مستوى لاعبي الأهلي فى الفترة الحالية تحت قيادة فايلر .





وشدد عبدالله ، على أن جاريدو قدم مع الأهلي كرة فنية كبيرة، وظهرت أثناء توليه مهمة الفريق حتي وقتنا هذا ، ولو كان استمر ومعه لاعبين جيدين سنرى الأهلي فى مكانه أخرى .





واختتم أن جاريدو أفضل من مانويل جوزية فى الفنيات داخل الملعب.