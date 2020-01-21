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رياضة

نجم الأهلي السابق: جاريدو أفضل من مانويل جوزيه.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:54 ص
جاريدو ومانويل جوزية
جاريدو ومانويل جوزية
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حسن العمدة
تحدث محمد عبدالله نجم الزمالك والأهلي السابق ، عن أفضل مدرب أجنبي تولي مهمة القلعة الحمراء في السنوات الماضية وخاصة مانويل جوزية وجاريدو.
وقال عبدالله عبر قناة تايم سبورت ، إن الإسباني جاريدو من أفضل المدربين الذين تولوا مهمة النادي الأهلي في الفترة الماضية .

وتابع أن الفضل يعود لـ جاريدو علي مستوى لاعبي الأهلي فى الفترة الحالية تحت قيادة فايلر .

وشدد عبدالله ، على أن جاريدو قدم مع الأهلي كرة فنية كبيرة، وظهرت أثناء توليه مهمة الفريق حتي وقتنا هذا ، ولو كان استمر ومعه لاعبين جيدين سنرى الأهلي فى مكانه أخرى .

واختتم أن جاريدو أفضل من مانويل جوزية فى الفنيات داخل الملعب.
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