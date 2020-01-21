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رياضة

أوقاف الفيوم تنظم فعاليات رياضية تزامنًا مع عيد الشرطة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:24 ص
الدكتور حسنى حبيب
الدكتور حسنى حبيب وكيل أوقاف الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

صرح الدكتور حسنى حبيب وكيل أوقاف الفيوم بأن مديرية الأوقاف تنظم  يومين رياضيين اليوم وغدا تزامنًا مع الإحتفال بعيد الشرطه لغرس الروح الرياضية بين العاملين بالمديرية وتنمية روح الانتماء للوطن والترفيه عن نفوسهم ، وليعلم الجميع أن في ديننا فسحة. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم.


وأضاف اليوم بدأت المباريات بملعب الحريف بجوار مستشفى الأورام  ، بعد أن  رأت المديرية في هذه الأيام والدولة تحتفل بمناسبة أعياد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير أن تشارك من جانبها في تلك الاحتفالات


 بجانب عملها الدعوي باختيار يومين رياضيين يجتمع فيهما العاملون بالمديرية علي الأخلاق والقيم الرياضية والدعوة لهذا الدين الحنيف الذي نشرف بالانتماء إليه من خلال الأخلاق والقيم والسلوكيات ولسنا بدعًا في هذا الأمر بل نتبع فيه سنة نبينا صلي الله عليه وسلم فقد كان يسمح بإقامة بطولات رياضية وكان يحضرها بنفسه صلي الله عليه وسلم ويسمح لأزواجه أمهات المؤمنين بمشاهدتها وما خبر سباقه مع السيدة عائشة عنا ببعيد


وأشار أيضا تشارك في هذه الدورات ثماني عشرةفرقة من المديرية والإدارات التابعة لها، وطالب الجميع  بالحضور لمشاهدة تلك المباريات ومشاركتنا في هذه البهجة.


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