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أخبار العالم

اكتمال بناء أطول نفق مترو تحت البحر في الصين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:41 ص
مترو تحت البحر -
مترو تحت البحر - أرشيفية
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أ ش أ
انتهت مقاطعة شاندونغ شرقي الصين من عملية بناء أطول نفق مترو تحت البحر في البلاد،في مدينة تشينغداو الساحلية بالمقاطعة.

وقال كبير مهندسي المشروع من مجموعة سكك الحديد الصينية الشركة المسؤولة عن البناء، "وانغ تسي لي" –في تصريح اليوم الثلاثاء - إن النفق يبلغ طوله 4ر5 كيلومتر ويربط بين محطتين ضمن مشروع مترو الأنفاق رقم 8 في تشينغداو، موضحا أن الجانب الشرقي للنفق حفر بواسطة طريقة الدرع الطيني بينما تم حفر الجانب الغربي بأسلوب التعدين.

وأضاف " اتخذنا تدابير متعددة لتجنب انفجار الماء والطين ومن بينها استخدام الذراع الروبوتية، مشيرا إلى أن النفق الجديد يعد أطول نفق للمترو تحت البحر في الصين ، حيث يتجاوز النفق عبر البحر لخط مترو الأنفاق رقم 1 في تشينغداو والذي يبلغ طوله 4ر3 كيلومتر تحت البحر.
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