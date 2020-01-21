اكتمال بناء أطول نفق مترو تحت البحر في الصين

انتهت مقاطعة شاندونغ شرقي الصين من عملية بناء أطول نفق مترو تحت البحر في البلاد،في مدينة تشينغداو الساحلية بالمقاطعة.



وقال كبير مهندسي المشروع من مجموعة سكك الحديد الصينية الشركة المسؤولة عن البناء، "وانغ تسي لي" –في تصريح اليوم الثلاثاء - إن النفق يبلغ طوله 4ر5 كيلومتر ويربط بين محطتين ضمن مشروع مترو الأنفاق رقم 8 في تشينغداو، موضحا أن الجانب الشرقي للنفق حفر بواسطة طريقة الدرع الطيني بينما تم حفر الجانب الغربي بأسلوب التعدين.



