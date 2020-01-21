بعد اعتراف يسرا بهذا المرض.. 9 أعراض خطيرة تنذر بإصابتك بـ اللوكيميا

كشفت الفنانة يسرا عن حقيقة تعرضها للإصابة بمرض سرطان الدم، مؤكدة أنها مرت بأصعب لحظات حياتها، التي عاشتها خاصة فى فترة توهجها وتألقها الفنى، ونقدم فيما يلي أبرز المعلومات عن سرطان الدم، أو ما يعرف طبيا بمرض اللوكيميا.

ويعد سرطان الدم أو اللوكيميا هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلكَ نخاع العظم والجهاز اللمفي، ويوجد العديد من أنواع سرطان الدم، حيث أن بعض أشكال سرطان الدم شيوعا تظهر عند الأطفال، والأنواع الأخرى غالبا ما تصيب الكبار.

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يتضمن سرطان الدم زيادة عدد كرات الدم البيضاء، حيث إن كريات الدم البيضاء لديكَ هي محارب فعال للعدوى، ولكن عندما تكون موجودة بنسبتها الطبيعية، وتنقسم بطريقة منظمة، حسب احتياج جسمكَ، وفقا لما ذكر في صحيفة "مايو كلينك" الطبية.

ولكن في حالة المرضى المصابين بسرطان الدم، فإن نخاع العظم لديهم ينتج كريات دم بيضاء غير طبيعية، والتي لا تعمل بشكل صحيح، اما بالنسبة لـ علاج سرطان الدم فقد يكون معقدًا بعض الشيء، وذلك لأنه يعتمد على نوع سرطان الدم وعوامل أخرى، إلا أن هناكَ استراتيجيات وموارد يمكن استغلالها للمساعدة في نجاح العلاج.

و تختلف أعراض ابيضاض الدم حسب نوعه، إلا أن هناك بعض الأعراض والعلامات التي تنذر بالإصابة بمرض سرطان الدم، أو كما هو معروف باسم اللوكيميا، وتشمل ما يلي:





أعراض سرطان الدم اللوكيميا:

1- الحمى والقشعريرة

2- الإرهاق المستمر، والضعف

3- العدوى المتكررة والخطيرة

4- فقدان الوزن دون محاولة القيام بذلك

5- تضخم العقد اللمفية، وتضخم الكبد أو الطحال

6- سهولة النزيف والكدمات

7- نزيف الأنف المتكرّر

8- بقع حمراء صغيرة على الجلد

9- التعرق المفرط خاصة أثناء الليل

10- ألم في العظم موجود باستمرار.