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مرأة

رغم الريجيم.. 4 أخطاء تقومين بها تزيد وزنك وتبطئ حرق الدهون

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:06 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين

هناك أخطاء عديدة تقومين بها يوميا تتسبب فى زيادة وزنك وتبطئ معدل حرق الدهون، إليك أبرزها يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندي.

عليكِ شراء الأطعمة الصحية مثل السلطات واللبن الزبادي والفواكه والوجبات الخفيفة الصحية مثل اللوز، أفضل وأرخص من طلب البيتزا أو أي أطعمة مقلية متوفرة في السوق.

إذا كان عليكِ أن تستعجلي في الصباح الباكر، فقومي بإعداد وجبة الإفطار في الليلة السابقة، أو إذا كنتِ متأخرة عن العمل ليلا، فقومى بإعدادها في الصباح، ويمكنك أيضًا تقطيع الخضراوات اللازمة مسبقًا والاستفادة منها أثناء الطهي.

تناولي الأطعمة الغنية بالألياف الأطعمة الغنية بالألياف، حيث تسمح لكِ بالبقاء ممتلئة لفترة أطول، وتشمل الفواكه مثل الفراولة والتفاح والأفوكادو والموز والتوت، بالإضافة إلى الجزر والحمص والشوفان واللوز والشيكولاتة الداكنة، هذه الأطعمة مؤشر نسبة السكر في الدم لها منخفض، مما يعني أنها تهضم ببطء شديد، وبالتالي الحفاظ على المعدة ممتلئة لفترة طويلة حتى تتمكن من أداء المهام الأخرى.

احذرى تخطي الوجبات إذا لم تجدي وقتًا كافيًا لتناول وجبة الإفطار، تذكري أن تخطي الوجبات لن يفيدك كثيرًا ولكنه سيجع وزنك يزداد، وحسب أخصائية التغذية كارا ليدون، فإن تخطي الوجبات يمكن أن يؤدي بك إلى الإفراط في تناول الوجبة التالية.
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