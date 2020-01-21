AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة أنيقة.. يارا نعوم تبهر متابعيها.. والجمهور: طول عمرك شيك

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:54 ص
يارا نعوم
يارا نعوم
Advertisements
شروق حمدى
نشرت يارا نعوم ملكة جمال مصر، وزوجة اللاعب عماد متعب نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، مجموعة من الصور الجديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت يارا نعوم، بإطلالة أنيقة خطفت بها أنظار متابعيها وارتدت يارا نعوم فستانا أسود قصيرا، وبوت طويل باللون الاسود، واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج البسيط لإبراز الإطلالة. 

ونالت الصورة، إعجاب عدد كبير من متابعى يارا نعوم، وجاءت أبرز التعليقات: باربى, جميلة, طول عمرك شيك. 

جدير بالذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".

ويشار إلى أن يارا نعوم حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2008.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ اطلالة جذابة.. زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام

عماد متعب لزوجته: عيد زواج سعيد وربنا يخليكي ليا

زوجة عماد متعب تبهر السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير برفقة تمارا.. صور

بالاسود..أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة عماد متعب فى إحدى السهرات

يارا نعوم تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور | شاهد

زوجة عماد متعب.. أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة ابنتيها يشعل إنستجرام

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 -1-2020 .. فيديو

حدث ليلا.. السيسي يشارك في حفل الاستقبال الرسمي بقصر بكنجهام.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مستجدات تقلب بها الطاولة.. وابنة رانيا يوسف تخطف الأنظار من جديد

أستاذ حساسية يكشف سبب نزلات البرد الشديدة فى فصل الشتاء.. فيديو

رغم فوائده.. تناول الشاى الأخضر يصيبك بكوارث صحية بهذه الطريقة

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-1-2020

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر آل سعود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور

أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات

بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور