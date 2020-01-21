بإطلالة أنيقة.. يارا نعوم تبهر متابعيها.. والجمهور: طول عمرك شيك





وظهرت يارا نعوم، بإطلالة أنيقة خطفت بها أنظار متابعيها وارتدت يارا نعوم فستانا أسود قصيرا، وبوت طويل باللون الاسود، واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج البسيط لإبراز الإطلالة.





ونالت الصورة، إعجاب عدد كبير من متابعى يارا نعوم، وجاءت أبرز التعليقات: باربى, جميلة, طول عمرك شيك.





جدير بالذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".



ويشار إلى أن يارا نعوم حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2008.

نشرت يارا نعوم ملكة جمال مصر، وزوجة اللاعب عماد متعب نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، مجموعة من الصور الجديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.