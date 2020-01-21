وزير الثقافة تتفقد الترتيبات النهائية لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، الترتيبات النهائية لافتتاح الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، والمقرر انطلاقها ظهر غد الأربعاء 22 يناير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل.





وتابعت الوزيرة سير عملية التجهيزات بالقاعات وأجنحة العرض المختلفة والأماكن المخصصة للفعاليات الثقافية والفنية وورش العمل وغيرها.





وأشادت بتنظيم القاعات والتصنيف النوعى للأجنحة ودور النشر ، مشددة على ضرورة التواصل الدائم مع الزائرين والعارضين بما ينعكس إيجابًا على أحد أهم المحافل الثقافية الدولية.









ومن المقرر أن يفتتح المعرض غدًا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء، إلى جانب الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، وسفير دولة السنغال ضيف شرف المعرض، والعديد من القيادات والمثقفين والسفراء من الدول المختلفة.





ويقام المعرض للمرة الثانية في مركز مصر للمعارض الدولية "الشريك الاستراتيجي" بالتجمع الخامس، وبمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، تم اختيار دولة السنغال؛ لتكون ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، واختارت الهيئة العليا للمعرض المفكر المصري المرموق جمال حمدان، شخصية هذا العام، وتبدأ فعاليات البرنامج الثقافي يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير المقبل.





وتشارك في الدورة الحالية للمعرض، 900 دار نشر زياة عن الدولة السابقة بنسبة 25%، فضلًا عن 99 توكيلًا، وتبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، يشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.





وتوفر الهيئة بالتعاون مع النقل العام، مواصلات إلى المعرض في خط مباشر، وتشمل 9 خطوط بإجمالي 100 أتوبيس، ويمكن زيادتها في أيام العطلات، ويبدا الخط الأول من عبد المنعم رياض– رمسيس– معرض الكتاب، عدد السيارات: 15، أما الخط الثاني من العباسية– الحي السادس– معرض الكتاب، عدد السيارات: 10، والثالث من النزهة الجديدة– السبع عمارات– معرض الكتاب، عدد السيارات: 10، والرابع من الأميرية– المطرية– معرض الكتاب، عدد السيارات: 10، والخامس من ميدان الجيزة– السيدة عائشة– معرض الكتاب، عدد السيارات: 15، والسادس مدينة السلام– الأوتوستراد– معرض الكتاب، عدد السيارات: 10، والسابع المظلات– حدائق القبة– معرض الكتاب، عدد السيارات: 10، بالإضافة إلى خط من 15 مايو، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.