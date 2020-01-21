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حقيقة تأثر أسعار السيارات بتراجع سعر الدولار فى 2020.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:31 ص
السيارات
السيارات
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آيات أحمد

كشف اللواء عفت عبد العاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة تأثر أسعار السيارات فى 2020 بتراجع سعر الدولار، لافتًا إلى أن سعر الدولار تراجع عدة قروش ولكنه لم يؤثر بشكل كبير فى أسعار السيارات.

وقال رئيس شعبة السيارات، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، إن تراجع سعر الدولار لم يؤثر بشكل كبير فى سعر السيارات، مشيرًا إلى أن شركات السيارات تطرح خصومات فى نهاية كل عام للتخلص من البضاعة الراكدة لديها.

وأوضح أن حركة البيع فى السوق قليلة جدًا، نظرًا لانتظار المواطنين تراجع أسعار السيارات، منوهًا إلى أن صناعة السيارات بدأت تتغير من خلال صناعة سيارات تسير بالكهرباء بدلًا من الغاز والبنزين، وذلك حفاظا على البيئة.

وأشار إلى أن هناك بعض الاتفاقات الدولية دخلت فيها مصر فى الفترة الأخيرة، والتى من المتوقع أن تؤثر فى سعر السيارات قليلًا، خاصة أن حركة بيع السيارات قليلة على المستوى العالمى.

وأوضح رئيس شعبة السيارات أن المعارض تلجأ لتقديم خصومات للتخلص من الموديلات القديمة الموجودة لديها.

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