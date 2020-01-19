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سيارات

أودي تعلن استمرارها في تصنيع السيارات السيدان

الأحد 19/يناير/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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كريم عاطف
أعلنت أودي عن تمسكها بتصنيع المزيد من السيارات من فئة السيدان، على الرغم من تراجع شعبيتها وزيادة الطلب على السيارات من فئة SUV والكروس أوفر من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم.

وأشار تقرير صحفي نشره موقع “موتور وان” الأمريكي، إلى أن الشعبية الجارفة التي اكتسبتها سيارات SUV والكروس أوفر في الفترة الأخيرة أجبرت العديد من الشركات العالمية لتصنيع السيارات على إيقاف واستبدال كثير من خطوط تصنيع سيارات السيدان لصالح SUV والكروس أوفر.

وكشف الموقع الأمريكي عن تحقيق عدد من طرازات سيارات أودي التابعة لفئة سيدان نسب عالية من المبيعات عام 2019 خاصة في السوق الأمريكي، وهو الأمر الذي ساعد أودي على التمسك بتصنيع المزيد من سيارات السيدان.

وتشمل طرازات أودي التي زاد الطلب على شرائها العام الماضي، طراز A6 والذي ارتفعت نسبة طلبات شرائه لـ68.8%، وحقق مبيعات خلال العام وصلت إلى 17,807 ألف نسخة، وكذلك طراز A8 والذي ارتفعت نسبة طلبات شرائه لـ85.3%، وحقق مبيعات وصلت إلى 2,963 سيارة خلال العام.

وفي تصريح صحفي لمديرة قسم التسويق بشركة أودي “هيلدجارد ورتمان”، قالت إن الشركة ملتزمة بطرح المزيد من السيارات من فئة سيدان، مؤكدة على تماسك مبيعات هذه الفئة واحتمالية مزيد من التحسن لهذه المبيعات مستقبلا.
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