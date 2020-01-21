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تركيا تتصدر قائمة الدول في انتهاكات حقوق الإنسان.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:30 م
محمد مصطفى مدير تحرير
محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق
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ريهام فيكتور

قال محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن السياسة الصحفية والعلمية والطرق والكبارى في تركيا تخضع في تشييدها لمعايير انضمام الاتحاد الأوروبي.


وأضاف محمد مصطفى، خلال حواره المذاع على فضائية "إكستر نيوز"، أن الأتراك لديهم قناعة بأنهم لن ينضموا للاتحاد الأوروبي، إلى جانب أن الأوربيين لديهم هذه القناعة أيضًا، ولكن الوفاء في المعايير أمر جوهري من الطرفين، وأردوغان لا يمكن أن يتجاهل تلك المعايير لأنها تمكنه فى التخلص من دور المؤسسة العسكرية فى الحكم.


وأشار مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن تركيا تتصدر قائمة الدول فى انتهاكات حقوق الإنسان الجمعية، مضيفا أن أردوغان يواصل انتهاكاته وقمعه فى تركيا خوفًا على منصبه.


وأوضح مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هناك رفضًا من الأتراك للسياسة التى تتسبب فى تفاقم الأزمات في تركيا، منوها الى أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تناقش انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا.


ولفت مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن الاتحاد الأوروبي يرغب في التخلص من دور المؤسسات العسكرية لأنها رادع لأي جموح سياسي في تركيا، مؤكدا أن المجلس الأمن القومي التركي لا بد من تغيير تشكيله ويكون الأغلبية للحزب الحاكم من المدنيين وليس العسكريين.


وذكر أن "الرأي العام الأوروبي مهتم جدًا بالإعلام والصحافة والرأي.. وهذه المسائل للأوروبيين مهمة جدًا لا يجب النظر إليها على أنها كماليات أو رفاهية بل إنها عنصر أساسي، منوهًا بأن حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة عنصر أساسي من قواعد الديمقراطية.

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