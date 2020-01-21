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ديني

استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة يوم الجمعة القادم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:28 م
إستطلاع هلال شهر
إستطلاع هلال شهر جمادى الأخر
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إيمان طلعت
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه سيتم استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة يوم الجمعة 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24-1-2020م. 

وأوضحت الإفتاء، أنه سيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية على صفحة الفيسبوك بعد المغرب، مؤكدة أن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري، قائلة " اللهم بلغنا رمضان". 


ونبهت دار الإفتاء المصرية على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.


وأوضحت دار الإفتاء المصرية: «إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال، لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم.

وتابعت: وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية».
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