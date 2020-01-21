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شاهد .. برومو الفيلم الوثائقي سيد قطب وموعد عرضه على الشاشة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:39 م
سيد قطب
سيد قطب
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آيات أحمد

يعرض الفيلم الوثائقى " سيد قطب" لأول مرة على شاشات التليفزيون، ويكشف الفيلم عن العمليات التى خطط لها عند كشف التنظيم، ولماذا أراد سيد قطب تفجير القناطر المصرية، ويحتوى الفيلم على مشاهد درامية مصورة تجسد تاريخ تلك المرحلة الزمنية من تاريخ مصر فى العهد الناصرى.


ويتناول الفيلم  ورق قضية تنظيم 65 وتحريات المباحث العامة والمباحث الجنائية العسكرية وتحقيقيات النيابة، من واقع 24 ألف ورقة، مجمل ورق التحقيقات المودعة فى أرشيف الدولة المصرية، ويحتوى الفيلم على مشاهد درامية مصورة تجسد تاريخ تلك المرحلة الزمنية من تاريخ مصر فى العهد الناصرى.

 

ويتناول الفيلم محاولة اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر، ويجيب صناع الفيلم الوثائقي الجديد على سؤال رئيسي، هو: "لماذا أُعدم سيد قطب؟"، وذلك من خلال وثائق رسمية ومستندات أرشيفية تخرج للنور للمرة الأولى، حيث يكشف الفيلم عن أن مُنظّر الإخوان الأول لم يتعرض للإعدام شنقًا بسبب أفكاره أو معتقداته التي روجها وغرسها داخل التنظيم، لكن صدر ضده حكم الإعدام لأسباب جنائية وفق نصوص قانون العقوبات المصري.

 

ويكشف الفيلم الوثائقى كواليس لقاء سيد قطب ونجيب محفوظ فى منزله، وكيف تبرأت زينب الغزالى من أفطار سيد قطب، وكيف جند الإخوان محمود عزت ومحمد بديع.

 

و تبدأ قناة dmc، الأربعاء المقبل، عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقى عن شخصية المرجع الإخوانى سيد قطب، من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بشبكة dmc..

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