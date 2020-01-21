%5.8 زيادة في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين في 2019

نما الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بأكبر وتيرة خلال عامين في 2019، في حين تراجعت الاستثمارات الصينية في الخارج مع استمرار القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال.





وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء إن الاستثمارات الخارجية زادت 5.8 بالمئة إلى 941.5 مليار يوان (136.71 مليار دولار) العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ 2017 حين نمت 7.9 بالمئة عند الحساب باليوان.





وقال تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة خلال مؤتمر صحفي في بكين يوم الثلاثاء إن الصين تظل ثاني أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.





وتابع أن الاستثمارات الخارجية المباشرة للصين انخفضت 8.2 بالمئة إلى 110.6 مليار دولار في 2019.





وقال تشيان إن 15 مليار دولار بما يعادل 13.6 بالمئة من الاستثمارات ذهبت لدول ضمن مبادرة الحزام والطريق، وهي خطة طموح لتشييد نسخة حديثة من طريق الحرير الذي ربط الصين بآسيا وأوروبا ومع وأبعد من ذلك من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة.