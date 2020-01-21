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اقتصاد

%5.8 زيادة في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين في 2019

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:38 م
علم الصين
علم الصين
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رويترز
نما الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بأكبر وتيرة خلال عامين في 2019، في حين تراجعت الاستثمارات الصينية في الخارج مع استمرار القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء إن الاستثمارات الخارجية زادت 5.8 بالمئة إلى 941.5 مليار يوان (136.71 مليار دولار) العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ 2017 حين نمت 7.9 بالمئة عند الحساب باليوان.

وقال تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة خلال مؤتمر صحفي في بكين يوم الثلاثاء إن الصين تظل ثاني أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

وتابع أن الاستثمارات الخارجية المباشرة للصين انخفضت 8.2 بالمئة إلى 110.6 مليار دولار في 2019.

وقال تشيان إن 15 مليار دولار بما يعادل 13.6 بالمئة من الاستثمارات ذهبت لدول ضمن مبادرة الحزام والطريق، وهي خطة طموح لتشييد نسخة حديثة من طريق الحرير الذي ربط الصين بآسيا وأوروبا ومع وأبعد من ذلك من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة.
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