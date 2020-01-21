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تكنولوجيا

انقطع عن مكاتب حكومية ومعاهد.. هجمات إلكترونية تصيب شبكة الإنترنت في تركيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:01 م
هجمات إلكترونية تصيب
هجمات إلكترونية تصيب شبكة الإنترنت الرئيسية في تركيا
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ندى على

أفادت صحيفة "ديلى صباح" بتعرض شركة الإنترنت الرئيسية في تركيا Türk Telekom (تورك تيليكوم) لهجمات إلكترونية، مما أدى إلى انقطاع الإنترنت بشكل كامل عن مستخدمى الشركة في عموم البلاد.

وتوقف الدخول على الإنترنت بشكل كامل، ولم يتمكن المستخدمون لشبكة الإنترنت الرئيسية في تركيا من الدخول إلى خدمات وجوجل ويوتيوب، بالإضافة إلى حدوث العديد من المشكلت التقنية، والتى أثرت على سيرفرات DNS. 

وأصدرت شركة "تورك تيليكوم" بيانا توضح فيه التوقف المفاجئ لخدمة الإنترنت، والتى أصابت مكاتب حكومية رسمية ومعاهد.

وقالت الشركة إن هذه الهجمات أصابت عددا من الدول الفترة الأخيرة، وأثرت على خدمة الإنترنت لدى كثير من المستخدمين، ولكنها هذه المرة أصابت سيرفرات DNS التركية.

وتعمل الشركة على حل المشكلات التقنية والتى تعرض لها جميع مستخدمي الإنترنت، واتخاذ إجراءات بديلة لمواجهة هذه المشكلة والتأكد من عدم حدوثها مرة أخرى.

وفي وقت سابق كشفت وكالة "رويترز" أن شركة جوجل أوقفت إصدار خدماتها وتطبيقاتها على هواتف الأندرويد الجديدة في السوق التركية.

وفي بيان لشركة جوجل، أعلنت أنها أخبرت شركاءها التجاريين في تركيا أنها لن تقبل طلبات الموافقة على إصدار خدماتها على هواتف الأندرويد الجديدة في السوق التركية.

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