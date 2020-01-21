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حوادث

شاهد.. ضبط عاطل يستغل الأطفال فى التسول بقصر النيل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:13 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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كتب محمد صبري
تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه باستغلال الصبية من الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة .


فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى أعمال التسول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزته (مبلغ مالى) وبصحبته (3) أطفال بحوزتهم مبالغ مالية.

بسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم واستغلالهم فى أعمال التسول نظير التحصل منهم على مبالغ مالية ، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات أعمال التسول.

بمواجهته اعترف باستغلال الأطفال فى أعمال التسول ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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