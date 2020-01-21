المصري يحسم مصير عودة حسام حسن لتدريب الفريق بشكل رسمي

حسم النادى المصري، الجدل المثار، بشأن عودة حسام حسن لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد رحيله عن سموحة، بسبب تدهور نتائج الفريق السكندري.



وفى هذا السياق، أكد مصدر مطلع داخل النادى المصري أن كل ما يشير إلى عودة حسام حسن إلى الفريق البورسعيدى غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أن فكرة عودته تعد مستحيلة في الوقت الحالي.



وأرجع المصدر فكرة استحالة عودة حسام حسن إلى المصري فى الوقت الحالى إلى عدة أسباب، والتى يأتى على رأسها هو تواجد مدرب كبير بحجم وقيمة إيهاب جلال والذى بات معشوق الجميع داخل الشارع البورسعيدي، في ظل النتائج الجيدة التى يقدمها الفريق معه رغم تراجعها بعض الشيء فى الفترة الأخيرة، إلا أنه يمتلك ثقة كبيرة من قبل الجميع فى العودة بقوة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن الطريقة التي رحل بها حسام حسن عن المصري، كانت سيئة عندما ترك الفريق فى منتصف الموسم وذهب إلى تدريب بيراميدز وعانى الفريق كثيرًا بعد رحيله المفاجئ قبل أن يأتي إيهاب جلال وينجح في ترتيب الأمور مرة أخرى، وهو الأمر الذى آثار غضبا شديدًا من قبل الجميع تجاه حسام حسن.



وتابع: "لا نعلم من أين تأتي هذه الشائعات التي تشير إلى احتمالية عودة حسام حسن إلى تدريب المصري مرة أخرى، مؤكدا ثقة الجميع في إيهاب جلال الذى يعد واحدا من أفضل المدربين على الإطلاق والذى كان المرشح الأول لتدريب منتخب مصر فى الفترة الماضية".

