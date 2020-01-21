AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري يحسم مصير عودة حسام حسن لتدريب الفريق بشكل رسمي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:48 م
حسام حسن
حسام حسن
Advertisements
عمرو الحلواني - نور عادل
حسم النادى المصري، الجدل المثار، بشأن عودة حسام حسن لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد رحيله عن سموحة، بسبب تدهور نتائج الفريق السكندري.

وفى هذا السياق، أكد مصدر مطلع داخل النادى المصري أن كل ما يشير إلى عودة حسام حسن إلى الفريق البورسعيدى غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أن فكرة عودته تعد مستحيلة في الوقت الحالي.

وأرجع المصدر فكرة استحالة عودة حسام حسن إلى المصري فى الوقت الحالى إلى عدة أسباب، والتى يأتى على رأسها هو تواجد مدرب كبير بحجم وقيمة إيهاب جلال والذى بات معشوق الجميع داخل الشارع البورسعيدي، في ظل النتائج الجيدة التى يقدمها الفريق معه رغم تراجعها بعض الشيء فى الفترة الأخيرة، إلا أنه يمتلك ثقة كبيرة من قبل الجميع فى العودة بقوة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الطريقة التي رحل بها حسام حسن عن المصري، كانت سيئة عندما ترك الفريق فى منتصف الموسم وذهب إلى تدريب بيراميدز وعانى الفريق كثيرًا بعد رحيله المفاجئ قبل أن يأتي إيهاب جلال وينجح في ترتيب الأمور مرة أخرى، وهو الأمر الذى آثار غضبا شديدًا من قبل الجميع تجاه حسام حسن.

وتابع: "لا نعلم من أين تأتي هذه الشائعات التي تشير إلى احتمالية عودة حسام حسن إلى تدريب المصري مرة أخرى، مؤكدا ثقة الجميع في إيهاب جلال الذى يعد واحدا من أفضل المدربين على الإطلاق والذى كان المرشح الأول لتدريب منتخب مصر فى الفترة الماضية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاء عبد العال يعترض على تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر ويتحفظ على البدرى

المصري يحسم الجدل حول إقالة إيهاب جلال بعد الخسارة من إنبي

إيهاب جلال يحسم موقفه من تدريب بيراميدز

الكونفدرالية الأفريقية.. تعليق مستفز من إيهاب جلال بعد الخسارة من بيراميدز

إيهاب جلال يحسم الجدل حول رحيله عن المصري

المصري البورسعيدي يفاوض مصر المقاصة لضم ميدو جابر

ترشيحاتنا

السيسي يصل مقر مجلس الوزراء في بريطانيا..فيديو

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

أراد فك القيد من عنقه.. ظهور غريب لـ الأمير هاري يكسر جميع قواعد الملكية

شروط حصول العاجز على معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر آل سعود

ننشر أول صورة للأب المتهم بتعذيب طفلته حتى الموت بمدينة نصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاص سعر شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 لجميع الفئات 20 ألف جنيه .. صور

منعوه من الدخول.. 9 قتلى في حادث إلقاء رجل قنبلة على حفل زفاف سوداني

بعد نتفه الحمام في بانيو الفندق.. هجوم شرس على أحد نجوم سناب شات