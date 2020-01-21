أمير مرتضى يعلن أخر استعدادات الزمالك لـ مباراة مازيمبي

شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة فى الزمالك على أن استعدادات الفريق لمواجهة مازيمبي الكونغولي المقبلة تسير بالشكل الأمثل لتحقيق الفوز.

وأن الفريق يمر بحالة استقرار فني ونفسي، وجميع اللاعبين في حالة تركيز عالية من أجل تحقيق الفوز خلال مواجهة مازيمبي المقرر لها مساء الجمعة المقبل.

وقال أمير للموقع الرسمي لنادى الزمالك : "كل اللاعبين جاهزون من الناحية الفنية، وكارتيرون يقود التدريبات بتركيز كبير ويعرف ماذا يريد من المباراة، والإدارة بدورها تقدم له وللفريق كل الدعم لمعرفة أهمية اللقاء لنقترب من بلوغ ربع النهائي بالمسابقة الإفريقية.

وأكد المشرف العام على الكرة بالزمالك على جاهزية كل عناصر الفريق للمباراة، وأن كل اللاعبين يؤدون التدريبات بشكل منتظم، وكل منهم يسعى لتقديم أقصى ما لديه استعدادا للقاء، مضيفا: "القوة الضاربة جاهزة للمباراة، ونعيش حالة من الاستقرار الفني".

ويلعب الزمالك مع مازيمبي مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.