AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

من سوانح النور.. ديوان للشاعر المغربي خالد برادة في معرض الكتاب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:04 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

يشارك الشاعر المغربى خالد برادة عضو رابطة الأدب الإسلامى بديوان " من سوانح النور " الصادر عن دار الاتحاد العربي للنشر والتوزيع،  وذلك " بجناح " اخبار اليوم " قاعة 4  Cالمؤسسات الصحفية المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 المقرر انطلاقها في 22 يناير الجاري إلى فبراير وذلك بأرض المعارض بالتجمع الخامس القاهرة.

من سوانح النور ديوان شعر، يضم خمسين قصيدة شعرية، تخدم الأدب العربي والإسلامي، وهي كلها من الشعر العمودي.

ويشتمل الديوان على قصائد في الإلهيات، والمديح النبوي، الذي ازدان الديوان به، فضلا عن اشتماله على قصائد في بعض المناسبات الدينية، والإنسانيات، والوجدانيات، والرثاء.


ويعتبر هذا الديوان هو مساهمة من الشاعر خالد برادة في إثراء مكتبة الأدب العربي والإسلامي، ويأمل الشاعر أن يستمتع كل محب للشعر في رحاب ديوانه بقريضه الطيب، ويجده واحة يتفيأ ظلالها الوارفة.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تكريمه في مهرجان طنجة الدولي.. مسيرة الشاعر محمد الشهاوي من عين الحياة للأضواء

هيئة الكتاب تصدر ديوان لم يحدث بعد للشاعر الفلسطيني أحمد بشير العيلة

قبل ما تشوفك عينيا.. ديوان للشاعر مصطفى عبدالرحمن

مشاهير من بلدنا..محمد الشهاوي ابن كفر الشيخ "الناسك في محراب الشعر"

"رجفة المقامات".. ديوان جديد لـ محمد الشحات

منتدى الشعر المصري يناقش ديوانا جديدا للشاعرة العراقية ناهد الشمري

ترشيحاتنا

بعد نتفه الحمام في بانيو الفندق.. هجوم شرس على أحد نجوم سناب شات

أحمد أبو الغيط يكشف كواليس سرية من مؤتمر برلين مع أحمد موسى اليوم

التحقيق فى اتهام أشرف زكي وإلهام شاهين لـ ماجدة خير الله بالسب والقذف.. تفاصيل

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي الأمير ويليام بقصر باكينجهام

بعد اعتراف يسرا بهذا المرض.. 9 أعراض خطيرة تنذر بإصابتك بـ اللوكيميا

خلال جولته الانتخابية.. استقبال حافل لـ «أبو العينين» من أهالى البكباشى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة

صدمة علمية.. درجة حرارة أجسادنا ليست 37

خلال جولته الانتخابية.. استقبال حافل لـ «أبو العينين» من أهالى البكباشى