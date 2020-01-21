من سوانح النور.. ديوان للشاعر المغربي خالد برادة في معرض الكتاب

يشارك الشاعر المغربى خالد برادة عضو رابطة الأدب الإسلامى بديوان " من سوانح النور " الصادر عن دار الاتحاد العربي للنشر والتوزيع، وذلك " بجناح " اخبار اليوم " قاعة 4 Cالمؤسسات الصحفية المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 المقرر انطلاقها في 22 يناير الجاري إلى 4 فبراير وذلك بأرض المعارض بالتجمع الخامس القاهرة.

من سوانح النور ديوان شعر، يضم خمسين قصيدة شعرية، تخدم الأدب العربي والإسلامي، وهي كلها من الشعر العمودي.

ويشتمل الديوان على قصائد في الإلهيات، والمديح النبوي، الذي ازدان الديوان به، فضلا عن اشتماله على قصائد في بعض المناسبات الدينية، والإنسانيات، والوجدانيات، والرثاء.





ويعتبر هذا الديوان هو مساهمة من الشاعر خالد برادة في إثراء مكتبة الأدب العربي والإسلامي، ويأمل الشاعر أن يستمتع كل محب للشعر في رحاب ديوانه بقريضه الطيب، ويجده واحة يتفيأ ظلالها الوارفة.