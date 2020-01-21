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برلمان

وزيرة الهجرة وعبد المحسن سلامة بأفريقية النواب .. الاسبوع المقبل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:13 م
طارق رضوان رئيس اللجنة
طارق رضوان رئيس اللجنة الافريقية بمجلس النواب
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ماجدة بدوي - محمود فايد - فريدة محمد

تلتقي لجنة الشئون الافريقية برئاسة النائب طارق رضوان خلال فعاليات أعمال اللجنة الأسبوع القادم مع عبد المحسن سلامة - رئيس مجلس إدارة الأهرام للتحدث عن أهمية الإعلام لتوعية المواطنين بخطورة واهمية التحديات الإقليمية ودور مصر افريقيا وذلك يوم الأحد.

كما تلتقي اللجنة يوم الاثنين مع السفيرة  نبيلة مكرم - وزير الهجرة وذلك لعرض رؤية الوزارة في شأن التواصل مع المصريين بالخارج وبصفة خاصة افريقيا وعرض سبل الاستفادة وتعظيم دور الجاليات والمغتربين في افريقيا لخلق تجمعات لقوي ناعمة قادرة علي بناء جسور ما بين مصر والدول الأفريقية.

كما تلتقي  اللجنة ظهرًا  يوم الثلاثاء مع سفير تنزانيا بالقاهرة .

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