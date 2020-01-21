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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يعقد الجلسة الشهرية للجنة المختبرات والأجهزة العلمية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:49 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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قسم التعليم
عقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية للجنة المختبرات والأجهزة العلمية بالجامعة برئاسته وعضوية الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات، وعقد هذا الشهر بكلية الاقتصاد المنزلي تحت إشراف الدكتور شريف صبري عميد الكلية.

استعرض رئيس الجامعة بنود صرف الآلات والتجهيزات بكل كلية والمبلغ المحدد لكل منها، ومتابعة ماتم صرفه وماتم تنفيذه، ومناقشة الاحتياجات المطلوبة بكل كلية، مشددا على سرعة صرف الاعتمادات وتنفيذ كافة المتطلبات وإجراءات الشراء لأجهزة الكمبيوتر وكاميرات المراقبة وآلات التصوير المطلوبة، وأهمية الإستفادة من الموارد الذاتية بالكليات، ووضع مقترحات وآليات لتحقيق الإستفادة منها فيما يعود بالنفع على كافة وحدات الجامعة.

حضر الاجتماع من أعضاء الجهاز الإدارى أمناء الجامعة المساعدين المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمحاسب محمد عبد المنعم للتخطيط والمتابعة، والمحاسب نصر سلام مدير عام المشتريات والمخازن.
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