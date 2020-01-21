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أخبار العالم

أخيرا.. تشكيل الحكومة اللبنانية خلال ساعات.. التوافق على 20 وزيرا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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حسام رضوان
يبدو أن أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية اقتربت من نهايتها، والمستمرة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، على الرغم من أنها اقتربت كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية من الحل، إلا أن الخلافات ما تلبث أن تتجدد.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية،  قال مصدران سياسيان إنه تم التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التي ستضم 20 وزيرا من بينهم الخبير الاقتصادي غازي وزني في وزارة المالية.

وأضاف مصدر منهما أن تشكيل الحكومة سيعلن قريبا إذا لم يجد أي طارئ. والبلاد في حاجة ماسة للحكومة لمعالجة أسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ عقود.

إلى ذلك، أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل أن الحكومة الجديدة ستشكل في غضون "ساعات".

وقال على تويتر: "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة والرئيس (نبيه) بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم والمردة جزء منها وحزب الله لم يتخلى عن دوره الإيجابي أبدًا".
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