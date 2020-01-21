القومى للمرأة يستهدف ١٠٠ ألف سيدة ورجل بقرى البحيرة اليوم ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب

لليوم الثاني على التوالي تواصلت فعاليات حملة طرق الأبواب التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة فى اطار مشاركة المجلس فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتى تتم تحت قيادة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة ، حيث تم زيارة القرى والتوابع المصدرة للهجرة غير الشرعية في ايتاي البارود وهى قرى العيون ، والضهرية ، والمعنية ، وصفت الحرية.

واستهدفت الحملة اليوم ١٠٠ ألف من السيدات والرجال بقرى المحافظة ، بواقع ٢٠ الف زيارة ، حيث قامت الرائدات الريفيات بتوعية أهالى القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، وبالبدائل الإيجابية الآمنة ، وسبل الهجرة الآمنة ، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية .

هذا ومن المقرر أن تنتهي فعاليات الحملة بمحافظة البحيرة غدًا .