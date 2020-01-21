بعيط من الزحمة.. داليا مصطفى بإطلالة شتوية من داخل سيارتها

شاركت الفنانة داليا مصطفى، الجمهور بأحدث صورة خضعت لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت داليا مصطفى في الصورة داخل سيارتها بإطلالة شتوية أنيقة مرتدية بلوفر ، ونالت الصور إعجاب الجمهور.





وعلقت داليا مصطفى على الصور قائلة: "وانا بعيط من الزحمة".





يُذكر أن أحدث أعمال داليا مصطفى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".





ويشارك في بطولته إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.



