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أخبار البلد

الري: غدا جولة جديدة للتفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة بالسودان

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:03 م
سد النهضة
سد النهضة
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صدى البلد

أعلنت وزارة الري والموارد المائية، أن العاصمة السودانية الخرطوم، تستضيف غدا وعلى مدار يومين، الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث "مصر ، السودان ، أثيوبيا" وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن.

يأتى الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة "١٣-١٥" يناير الجاري برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي وفى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية. 

تجدر الإشارة إلى أن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن السابق تضمن بعض العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.

كما اتفق الوزراء على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.

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