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فن

بعد خضوعه لعملية في القلب.. هاني رمزي يوجه رسالة لـ خالد النبوي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:21 م
خالد النبوي
خالد النبوي
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محمد بدران

وجه الفنان هاني رمزي رسالة للفنان خالد النبوي بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب اليوم، حسبما كشفت زوجته.

وكتب هانى رمزى، عبر حسابه على "انستجرام" "الف سلامة عليك ياصاحبي ان شاء الله تقوم بالسلامة وترجع اكثر ابداعًا" .


كانت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، أعلنت تعرضه لأزمة صحية، ونقله المستشفى، عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

ويعرض حاليا للنجم خالد النبوى فيلم "يوم وليلة"الذى بدأ  عرضه رسميا "مؤخرًا بمول مصر ، وذلك بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة.

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.
بعد خضوعه لعملية في القلب.. هاني رمزي يوجه رسالة لـ خالد النبوي
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