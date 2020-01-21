بعد خضوعه لعملية في القلب.. هاني رمزي يوجه رسالة لـ خالد النبوي





وجه الفنان هاني رمزي رسالة للفنان خالد النبوي بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب اليوم، حسبما كشفت زوجته.





وكتب هانى رمزى، عبر حسابه على "انستجرام" "الف سلامة عليك ياصاحبي ان شاء الله تقوم بالسلامة وترجع اكثر ابداعًا" .









كانت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، أعلنت تعرضه لأزمة صحية، ونقله المستشفى، عبر حسابها بموقع "فيسبوك".





ويعرض حاليا للنجم خالد النبوى فيلم "يوم وليلة"الذى بدأ عرضه رسميا "مؤخرًا بمول مصر ، وذلك بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة.



