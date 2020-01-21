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مرأة

بـ هاي كول أورنج.. نوال الزغبي تُشعل الإنستجرام

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:40 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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آلاء حسن
شاركت نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة شتوية أنيقة ورقيقة ونالت إعجاب متابعيها. 

وظهرت نوال الزغبي، بهاي كول أورنج وجاكيت أسود وبنطلون أسود ونسقت معهم كوفية باللون الرمادي التي تناسب إطلالتها الجميلة، وشنطة كروس باللون الاسود متوسطة الحجم. 

وتركت نوال الزغبي شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة جذابة تلائمها، واقتنت مجموعة أنيقة من الإكسسورات التي تناسبها فاختارت قرطا رقيقا وخاتم يد. 

ولم تتكلف نوال الزغبي في وضع الميكب بل وضعت الألوان الترابية التي تلائم بشرتها مع أحمر شفاة باللون البني، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وكانت رانيا يوسف من أبرز المعجبين بالصورة 
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