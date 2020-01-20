AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:01 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements
شروق ابراهيم
أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة كبيرة بسبب إبداء الرأي في حال تعرض إحدى بناتها للتلقيح بالخطأ، كما حدث في أحداث مسلسل الآنسة فرح، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث".

وأوضحت "رانيا يوسف" أن التلقيح بالخطأ موضوع لم يحدث كثيرا، ولكن المسلسل يضم مشاهد درامية وكوميدية، مشيرة إلى أن القصة هي فتاة ذهبت إلى الطبيبة وبسبب اختلاط الأسماء، حدث التلقيح بدل فتاة أخرى فحدث الحمل بالخطأ، ومن هنا بدأت القصة، وفي النهاية الموضوع درامي.

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي تساؤلا لضيفتها قائلة: "لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي إيه؟، فردت رانيا يوسف: وارد أن تحدث مع أي أحد".

وهذه ليست المرة التي تدلي بها رانيا يوسف بتصريحات جريئة، فسبق وقالت عن زيجتها الثلاثة: "أكره الحديث عنهم ونسيت ليلة زواجي من أي حد منهم".

وأكدت رانيا يوسف بشكل واضح أنها تكره الفنانة نادية الجندي، طليقة زوجها السابق المنتج محمد مختار، مصرحة: "لا أحب الحديث عنها".

وعن إطلالتها الجريئة في الحفلات والمهرجانات: "افتح الفستان ميعجبش، اقفل الفستان ميعجبش ولا أعرف لماذا الضجة المستمرة حول ملابسي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا الأولى.. رانيا يوسف ترد على تقليدها فستان ياسمين عبد العزيز

في عيد ميلادها.. أجرأ تصريحات رانيا يوسف: نسيت ليلة زواجي من 3 رجال.. وأفتح الفستان مش عاجب أقفله مش عاجب

ما يجب معرفته عن مسلسل الآنسة فرح قبل عرض الحلقة السادسة الليلة

وارد.. لميس الحديدي لـ رانيا يوسف: لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي ايه

رانيا يوسف: أعشق التمثيل.. وبحب أعمل الحاجات اللي مش متوقعة.. فيديو

مبيصرفش عليهم.. رانيا يوسف: علاقتي بـ أبو بناتي مقطوعة بقالها 10 سنين.. فيديو

ترشيحاتنا

بملابس كاجوال.. منة فضالى تتألق فى الكويت

بعد الصين.. الفيروس الغامض يتسلل للعالم

حد يمنشن لأم مكة.. تعليقات المصريين على تغريدة رشا مهدي لـ محمد صلاح

ملخص مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأمير هاري يكسر صمته: أنا حزين للغاية.. فيديو

قناة أمريكية: لماذا زيف ترامب معلومات عن المصابين في الضربة الإيرانية؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب ومجموعة هشام طلعت مصطفى لدعم لاعبي مصر في طوكيو 2020.. صور

لأول مرة..تويوتا هايلكس 2021 الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها.. صور

بفستان أسود جذاب.. كارول سماحة تستعرض أناقتها في السعودية