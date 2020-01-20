رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي تساؤلا لضيفتها قائلة: "لو لقحت بنتك بالخطأ وبقت حامل هتعملي إيه؟، فردت رانيا يوسف: وارد أن تحدث مع أي أحد".





وأكدت رانيا يوسف بشكل واضح أنها تكره الفنانة نادية الجندي، طليقة زوجها السابق المنتج محمد مختار، مصرحة: "لا أحب الحديث عنها".





أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة كبيرة بسبب إبداء الرأي في حال تعرض إحدى بناتها للتلقيح بالخطأ، كما حدث في أحداث مسلسل الآنسة فرح، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث".وأوضحت "رانيا يوسف" أن التلقيح بالخطأ موضوع لم يحدث كثيرا، ولكن المسلسل يضم مشاهد درامية وكوميدية، مشيرة إلى أن القصة هي فتاة ذهبت إلى الطبيبة وبسبب اختلاط الأسماء، حدث التلقيح بدل فتاة أخرى فحدث الحمل بالخطأ، ومن هنا بدأت القصة، وفي النهاية الموضوع درامي.وهذه ليست المرة التي تدلي بها رانيا يوسف بتصريحات جريئة، فسبق وقالت عن زيجتها الثلاثة: "أكره الحديث عنهم ونسيت ليلة زواجي من أي حد منهم".وعن إطلالتها الجريئة في الحفلات والمهرجانات: "افتح الفستان ميعجبش، اقفل الفستان ميعجبش ولا أعرف لماذا الضجة المستمرة حول ملابسي".