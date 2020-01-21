محمد فضل يحيى ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة .. صورة

أحيا محمد فضل لاعب النادى الأهلي السابق وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، ذكرى وفاة والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





ونشر محمد فضل صورة عائلية برفقة والدة الراحل وعلق قائلًا :"لما تفقد أبوك ساعتها هتعرف إن ضهرك اتكسر الراجل ده كان راجل بمعنى الكلمة شخصية قوية طيبة جادة ظريفة جدعة عادل فى الحكم بين الناس".





وأضاف :"ربنا يرحمك يا سيادة المستشار يا أجدع فضل فى الدنيا، طبعا أنت فى أحلى مكان دلوقتي ومعاك ابني اسماعيل وأمي وأختي ، إلي أن نلتقي قريبا يا حبيبي ".







