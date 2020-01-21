ننشر أحدث دورات ألسن عين شمس.. تعرف عليها

تنظم كلية الالسن بجامعة عين شمس سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اللغات خلال أشهر فبراير، مارس، وأبريل القادمين.





كما تضمنت 18دورة نظمتها وحدة رفاعة للبحوث وتنمية الملعومات اللغوية والترجمة وجاءت كالتالي .













- دورة الترجمة العامة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية - دورة الترجمة العامة من اللغة العربية الي اللغة الفرنسية - دورة في الترجمة العامة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية - دورة في الترجمة القانونية في اللغة الإنجليزية - دورة في مهارات اللغة العربية وفنونها - دورة في مهارات الكتابة والتدوين في اللغة الفرنسية - دورة في مهارات الاتصال في اللغة الإنجليزية - دورة في مهارات التسويق والسوشيال ميديا - دورة في كتابة المقال الأكاديمي - دورة في مهارات استخدام الويكيبيديا باللغة الإنجليزية - دورة في الترجمة الفورية من وإلى الفرنسية - دورة في الترجمة التتبعية الي اللغة الفرنسية - دورة في نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي IELTS - دورة في التدريب على اجتياز اختبار TOEFL -دورة الترجمة من العربية إلى الإيطالية -دورة أخرى في الترجمة من الإيطالية إلى العربية -دورة في الترجمة التتبعية للغة الفرنسية -دورة في مبادئ الترجمة الفورية للغة الفرنسية





الجدير بالذكر ان مدة كل دورة ١٦ ساعة بواقع ٨ محاضرات مقسمين يومين أسبوعيا، خلال أشهر فبراير، مارس، وإبريل القادمين، على أن تعقد الدورات بقاعات التدريب والمعامل بمقر الكلية، ولمزيد من المعلومات والتسجيل يرجى التوجه إلى مقر الوحدة بالدور الأرضي بالكلية.







