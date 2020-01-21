بحضور المحافظ.. أبو قطفة يتوج بطلا لدوري مراكز الشباب بـ كفر الشيخ..شاهد

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب في نسخته السابعة للعام 2019-2020 م التي أقيمت اليوم الثلاثاء، بنادي سخا الرياضي بمدينة كفر الشيخ، بين فريقي مركز شباب أبو قطفة التابع لإدارة بيلا، ومركز شباب كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، والدكتور جمال ساطور، رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبو قطفة الرياضي، ورضا عبدالله، رئيس مجلس إدارة نادي سخا بكفر الشيخ، والمحاسب، محمد صلاح الزواوي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر الشيخ، عدد من القيادات التنفيذية.

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وحقق فريق مركز شباب أبو قطفة بقيادة محمود رزق، المدير الفني، الفوز على فريق مركز شباب كفر الشيخ، بثنائية نظيفة، وأحرز الهدف الاول لأبو قطفة محمود طارق في الدقيقة 30 من الشوط الأول، بينما أحرز الهدف الثاني محمد هاني في الدقيقة 25 بالشوط الثاني من وقت المباراة.

وأدار اللقاء الحكم محمود ناصف، من منطقة كفر الشيخ الرياضي وراقبها أحمد الرشيدي، رئيس لجنة الحكام، وبهذا الفوز يصل فريق مركز شباب أبو قطفة للمركز الأول، ويفوز بكأس مراكز الشباب في نسخته السابعة ممثلًا لمحافظة كفر الشيخ في دوري الجمهورية لمراكز الشباب.

وفى نهاية اللقاء، هنأ محافظ كفر الشيخ فريق أبو قطفة التابع لإدارة بيلا، وسلم كأس الدوري للفريق الفائز بالبطولة، والميداليات للمركزين الأول والثاني، معلنًا دعمه الكامل للشباب والرياضة بكفر الشيخ، ودعم مراكز الشباب، قائلًا أن الدولة تقوم بدور وطني قوي تنمية الجيل الجديد ورعاية الشباب، وممارسة أدوار مثل محو الأمية والحرف التراثية.