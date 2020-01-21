هيدي إشاعة.. نيكول سابا تنفي حملها بفيديو على إنستجرام

لم يمر سوى يوم على نشر الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة لها عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، حتى انهالت تعليقات الجمهور التي تسألها عن حملها من زوجها يوسف الخال.





ونفت النجمة "نيكول سابا" خلال مقطع فيديو شائعة انتشار الحمل على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام" وعلقت قائلة: "الحمل فال جميل جدًا ولكن للاسف هيدى اشاعة، انا اذكى من هيك اذا كان بدى اعلن عن حملى ماهيكون من وراء صورة".





واضافت" انا انسانة متصالحة مع حالى ومتصالحة مع زوجى، انا مو ناقصة معقدين ولا مكبوتين".





يذكر ان الفنانة اللبنانية نيكول سابا، أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بسبب صورة نشرتها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وذلك لما تتضمنه الصورة من إيحاءات جنسية.