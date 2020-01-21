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فن

هيدي إشاعة.. نيكول سابا تنفي حملها بفيديو على إنستجرام

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:43 م
نيكول سابا
نيكول سابا
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محمد بدران
لم يمر سوى يوم على نشر الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة لها عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، حتى انهالت تعليقات الجمهور التي تسألها عن حملها من زوجها يوسف الخال.

ونفت النجمة "نيكول سابا" خلال مقطع فيديو شائعة انتشار الحمل على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام" وعلقت قائلة: "الحمل فال جميل جدًا ولكن للاسف هيدى اشاعة، انا اذكى من هيك اذا كان بدى اعلن عن حملى ماهيكون من وراء صورة".

واضافت" انا انسانة متصالحة مع حالى ومتصالحة مع زوجى، انا مو ناقصة معقدين ولا مكبوتين".

يذكر ان الفنانة اللبنانية نيكول سابا، أثارتالجدل خلال الساعات الماضية بسبب صورة نشرتها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وذلك لما تتضمنه الصورة من إيحاءات جنسية.
 
حيث نشرت نيكول، صورة لزوجين من الاسود وعلقت قائلة: "لقد فعلناها"، فظن متابعيها ان نيكول ترغب فى الإعلان عبر هذه الصورة عن حملها فى طفلها الثانى.
هيدي إشاعة.. نيكول سابا تنفي حملها بفيديو على إنستجرام
هيدي إشاعة.. نيكول سابا تنفي حملها بفيديو على إنستجرام
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