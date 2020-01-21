ديربي لندن.. التشكيل الرسمي لتشيلسي وأرسنال قبل صافرة البداية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، صوب ملعب "ستامفورد بريدج" اليوم، الثلاثاء، لمتابعة "ديربي لندن" الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال، في قمة الجولة 24 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".





تشكيلة تشيلسي للمباراة كالاتي: كيبا

ايمرسون - روديجر- كريستينسن - أزبيليكويتا

كوفاسيتش - جورجينيو - كانتي

ويليان - أبراهام - أودوي

وجاءت تشكيلة آرسنال كالاتي: لينو

ساكا - لويز - موستافي - بيليرين

تشاكا - توريرا

مارتينلي - أوزيل - بيبي

لاكازيت



