لبنان..غضب عارم وقطع طرق ومظاهرات ضد الحكومة قبل إعلان تشكيلها.. اعرف السبب

اندلعت احتجاجات شعبية في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجا على تشكيل الحكومة اللبنانية الذي لم يخرج بكامله إلى العلن بعد.





وبحسب "سكاي نيوز"، قطع المحتجون بعد الطرقات في عدد من المناطق، فيما توافد آخرون إلى مدخل البرلمان في وسط العاصمة بيروت.





ويرفض المحتجون مبدأ المحاصصة الذي يقوم عليه تشكيل الحكومة الجديد، مثل سابقاتها، وهو ما يرفضه الحراك.





كما تجمع متظاهرون في ساحة النور في طرابلس وفي البقاع.





وكان حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية قد وصل إلى قصر بعبدا لتقديم التشكيل الوزراي إلى الرئيس ميشال عون.





وذكرت سكاي نيوز أن لقاء يجمع بين عون وبري ودياب يجرى بعد الاتفاق على تشكيلة الحكومة اللبنانية.





وكان مصدران سياسيان قد قالا لـ "رويترز" إنه تم التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التي ستضم 20 وزيرا من بينهم الخبير الاقتصادي غازي وزني في وزارة المالية.





وأضاف مصدر منهما أن تشكيل الحكومة سيعلن قريبا إذا لم يجد أي طارئ. والبلاد في حاجة ماسة للحكومة لمعالجة أسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ عقود.