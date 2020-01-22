AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: الاستثمارات الخارجية تدعم مصالح دول القارة المختلفة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد

أشادت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بمقترح الرئيس السيسي خلال القمة الأفريقية البريطانية للاستثمار، الخاص بإقامة سوق  إفريقى جاذب للاستثمار الأجنبي، مؤكدة أن تنسيق جهود القارة في سبيل جذب الاستثمارات الخارجية من شأنه أن يعمل على دعم مصالح دول القارة المختلفة


وأوضحت رزق الله، حينما يتم الاستقرار على منظومة تشريعية وحوافز للاستثمارات الخارجية بقواعد عامة مطبقة في جميع الدول الأفريقية، فإن ذلك من شأنه أن يدعم توطين الاستثمار المباشر الأجنبي في دول القارة، وخلق مجالات كثيرة للتعاون بين الدول.


وطالبت عضو البرلمان، بضرورة عمل القوى الاستثمارية الكبرى والكيانات الدولية، على دعم الاستقرار في القارة الأفريقية، لأنه بدون استقرار فلن يكون هناك أي استثمار مربح لها يحقق فائدة مالية لهذه الكيانات ويعمل على التنمية المستدامة لدول القارة ومواطنيها.


وأكدت  أن فتح الأسواق البريطانية والأوربية أمام المنتجات الإفريقية من شانه أي يعمل على معالجة الخلل الكبير فى الميزان التجارى بين الجانبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأعلام مصر.. استقبال حافل من الجالية المصرية في لندن للرئيس السيسي.. شاهد

برلماني: مشاركة مصر في القمة البريطانية تؤكد ريادتها لدول العالم

بنحبك يا سيسى.. الجالية المصرية ترحب بالرئيس فى لندن على طريقتها.. فيديو

السيسي يصل مقر مجلس الوزراء في بريطانيا..فيديو

عاجل.. الرئيس السيسي يغادر مقر مجلس الوزراء البريطاني

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس مقر الحكومة البريطانية عقب الاجتماع مع جونسون

ترشيحاتنا

خالد أبو بكر يكشف مخالفة رئيس وزراء بريطانيا للبروتوكول أثناء زيارة السيسي

بعد إصابة يسرا به.. 5 طرق مستخدمة لعلاج سرطان الدم

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري عقب انتهاء لقاءات اليوم

متسابقة the voice kids تكذّب عاصي الحلاني وتهاجم لجنة التحكيم

تمسكت بحقيبتها فكان عقابها شق بطنها .. التحقيقات في طعن فتاة قاومت سارقيها بالهرم

هزيمة قاسية لسلة رجال سموحة من الاتحاد السكندري

AdvertisementS

كان فاكرها تحت تأثير المخدر.. طبيب لبناني يتحرش بمريضة والنهاية صادمة

إصابة يسرا باللوكيميا.. 3 طرق تساهم في اكتشاف المرض

بعد مقتل عشرات المرتزقة.. تركيا توجه دعوة للمشير خليفة حفتر

انفراج أزمة كبيرة في الأهلي.. وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. تفاصيل

رسميا.. تعرف على مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

بسبب سهراته الحمرا.. بسمة وهبة تحذر لاعبا بنادي شهير على الهواء

آخر التطورات الصحية للفنان خالد النبوي.. مدير قصر العيني يجيب.. فيديو

بعد إصابة يسرا به.. 5 طرق مستخدمة لعلاج سرطان الدم

العثور على طفل اختفى في ظروف غامضة أسفل أرضية غرفة المعيشة.. لن تصدق ما حدث

أخبار النادي الأهلي .. أزارو يرحل بـ 700 ألف دولار.. عبد الحفيظ يكشف عن موعد اعتزال نجم الفريق

مباريات نارية .. تعرف على مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022

أبو الغيط: بوتين ألقى بقفازه في وجه الجميع خلال اجتماع برلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور