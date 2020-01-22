برلمانية: الاستثمارات الخارجية تدعم مصالح دول القارة المختلفة

أشادت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بمقترح الرئيس السيسي خلال القمة الأفريقية البريطانية للاستثمار، الخاص بإقامة سوق إفريقى جاذب للاستثمار الأجنبي، مؤكدة أن تنسيق جهود القارة في سبيل جذب الاستثمارات الخارجية من شأنه أن يعمل على دعم مصالح دول القارة المختلفة





وأوضحت رزق الله، حينما يتم الاستقرار على منظومة تشريعية وحوافز للاستثمارات الخارجية بقواعد عامة مطبقة في جميع الدول الأفريقية، فإن ذلك من شأنه أن يدعم توطين الاستثمار المباشر الأجنبي في دول القارة، وخلق مجالات كثيرة للتعاون بين الدول.





وطالبت عضو البرلمان، بضرورة عمل القوى الاستثمارية الكبرى والكيانات الدولية، على دعم الاستقرار في القارة الأفريقية، لأنه بدون استقرار فلن يكون هناك أي استثمار مربح لها يحقق فائدة مالية لهذه الكيانات ويعمل على التنمية المستدامة لدول القارة ومواطنيها.