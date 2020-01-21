كأس إيطاليا .. هدف وحالتا طرد في مباراة نابولي ولاتسيو بالشوط الأول

تقدم فريق نابولي على ضيفه لاتسيو، بهدف دون رد، في الشوط الاول من اللقاء الذي يقام على ملعب "سان باولو"، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وتقدم نابولي على لاتسيو في الدقائق الأولى عبر الإيطالي لورينزو إنسيني، في اللقاء المقام على أرضية ملعب سان باولو ضمن ربع نهائي كأس ملك إيطاليا.

وتقدم إنسيني أمام حامل اللقب في الدقيقة الثانية، ليسجل أسرع هدف لنابولي في الموسم الحالي.

وتعرض كل طرف لطرد خلال الشوط الأول للمباراة، وكانت البداية من السيد هيساي في الدقيقة 19 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ثم البرازيلي لوكاس لييفا في الدقيقة 25.

وكان نابولي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا بعد الفوز على بيروجيا بهدفين دون رد، بينما تأهل لاتسيو على حساب كريمونيسي.



