AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فتحي محمود: الشارع اللبناني يرفض الحكومة الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:01 ص
لبنان
لبنان
Advertisements
هاني حسين

قال فتحي محمود مدير تحرير الأهرام عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه كان من المفترض أن يكون تشكيل حكومة جديدة في لبنان بداية لحل الأزمة اللبنانية ولكن الحكومة الجديدة  ستكون بداية لأزمة جديدة.

وأضاف  محمود في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  الحكومة الجديدة في لبنان هي حكومة اللون الواحد وتعبر عن أغلبية نيابية يمثلها حزب الله وحركة أمل فقط لا غير".

وتابع فتحي محمود: " حسان دياب رئيس الحكومة اللبناني الجديد  تعهد أن الحراك اللبناني سيكون له ممثلين في الحكومة وهذا لم يحدث، وتحدث أن تكون حكومة اختصاصيين فقط ولكنها تعبر عن قوى سياسية كلفته بتشكيل الحكومة ".


وأكمل: "بعض الاختصاصيين في الحكومة اللبنانية الجديدة لا علاقة لهم باختصاصاتها في الحقيبة الوزارية".


ولفت فتحي محمود:"   رأينا رد فعل سريع ضد الحكومة الجديدة في الشارع اللبناني، ومطلب الحراك اللبناني بوجود حكومة تكنوقراط مستقلة لم يتحقق ولكنها أصبحت حكومة لون واحد فقط".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية: متمسكون بإعادة تسمية الحريري رئيسا للوزراء

حزب الله وحركة أمل يختاران رئيسا جديدا للحكومة فى لبنان

الكتلة النيابية لـ "القوات اللبنانية": لن نسمي أحدا لرئاسة الحكومة خلال الاستشارات

سمير جعجع يرفض تشكيل حكومة مختلطة في لبنان

صحف بيروت تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات تطور الأزمة في لبنان

هل اقتربت الأزمة اللبنانية من الحل.. رئيس الجمهورية يكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة.. ردود أفعال غاضبة في لبنان ... السنة يرفضون دعم المرشح السني للمنصب والشيعة يؤيدون

ترشيحاتنا

انفراج أزمة كبيرة في الأهلي.. وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. تفاصيل

لإنقاذ أطفاله.. أب شجاع يخنق ذئبا بريا بيديه

بعد مقتل عشرات المرتزقة.. تركيا توجه دعوة للمشير خليفة حفتر

5 طرق مستخدمة لعلاج سرطان الدم.. تعرف عليها

متسابقة the voice kids تكذّب عاصي الحلاني وتهاجم لجنة التحكيم

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور