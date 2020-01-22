فتحي محمود: الشارع اللبناني يرفض الحكومة الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو

قال فتحي محمود مدير تحرير الأهرام عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه كان من المفترض أن يكون تشكيل حكومة جديدة في لبنان بداية لحل الأزمة اللبنانية ولكن الحكومة الجديدة ستكون بداية لأزمة جديدة.

وأضاف محمود في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الحكومة الجديدة في لبنان هي حكومة اللون الواحد وتعبر عن أغلبية نيابية يمثلها حزب الله وحركة أمل فقط لا غير".

وتابع فتحي محمود: " حسان دياب رئيس الحكومة اللبناني الجديد تعهد أن الحراك اللبناني سيكون له ممثلين في الحكومة وهذا لم يحدث، وتحدث أن تكون حكومة اختصاصيين فقط ولكنها تعبر عن قوى سياسية كلفته بتشكيل الحكومة ".





وأكمل: " بعض الاختصاصيين في الحكومة اللبنانية الجديدة لا علاقة لهم باختصاصاتها في الحقيبة الوزارية".



