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أخبار العالم

جاءت من المجهول .. من هي زينة عكر أول وزيرة دفاع عربية ونائبة رئيس حكومة لبنان؟

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تضمن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب مفاجآت صادمة، فبالإضافة إلى تعيين ناصيف حتّي من "التيار الوطني الحرّ". بدلا من زعيم التيار، جبران باسيل الذي يشارك في منتدى دافوس.

شملت الحكومة تعيين أول وزيرة دفاع عربية،  زينة عكر عدرا، من بين 6 حقائب أسندت إلى نساء.

وزينة عكر، وهي مسيحية أرثوذوكسية رشحت من قبل تكتل "لبنان القوى" والرئيس ميشال عون، إلى جاب وزير الخارجية ناصيف حتى وماري كلود نجم وزيرة العدل، غادة شريم وزيرة للمهجرين، وريمون غجر وزير الطاقة والمياه، وراؤول نعمة وزير الاقتصاد.

وتعد زينة عكر من المحسوبين على رئيس الوزراء ميشال عون وصهره جبران باسيل ، وزير الخارجية السابق ورئيس التيار الوطني الحر.

ولم يكتف دياب بإسناد وزارة الدفاع فقط إلى عكر، بل عينها أيضا نائبة لرئيس الوزراء.


وزينة  عكر زوجة لرجل الأعمال اللبناني ومدير عام شركة "الدولية للمعلومات" جواد عدرا.

وتجدر الإشارة إلى أن "الدولية للمعلومات"واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

ولم تكن وزيرة الدفاع اللبنانية من الأسماء المعروفة على الساحة السياسية اللبنانية، وهو ما زاد من مفاجأة وقوع الاختيار عليها في هذا المنصب الحساس.

 
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