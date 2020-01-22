خطيبة محمد الشرنوبي توجه رسالة قاسية لجمهوره

نشرت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي صورة عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف من خلالها عن كسر الكاميرا الأمامية لهاتفها.





وعلقت راندا رياض على الصورة: "مع السلامة كاميرتي الأمامية" مرفق بايموشن عين الحسود، وهو ما اعتبره رواد سوشيال ميديا رسالة منها بتعرضها للحسد خاصة بعد خطوبتها لـ محمد الشرنوبي.





وعلّق العديد من رواد انستغرام: "دي رسالة إننا حسدنها"، وآخرون: "كلنا عندنا تليفونات".





وكانت راندا رياض أعلنت خطوبتها من محمد الشرنوبي شهر ديسمبر الماضي حيث يصغرها في العمر بحوالي عام.