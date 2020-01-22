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رياضة

أحمد مجاهد يكشف عن دور أبو ريدة في تغيير مواعيد مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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نور عادل
فجّر أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مفاجأة كبرى حول دور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، في تغيير مواعيد مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية.
وقال "مجاهد" أثناء استضافته ببرنامج "الماتش" المُذاع على قناة "صدى البلد": "هاني أبو ريدة موجود في اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بصفته الدولية، ويتدخل في تعديلات مواعيد مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية".

وأضاف: "كاف هو من قرّر تقديم لقاء الزمالك مع مازيمبي وتأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي، ولدي تحفظات على بعض الأمور داخل اتحاد الكرة وفي حالة وجودي حاليًا لتغيرت عدة أشياء".

وكان الاتحاد الأفريقي قد أبلغ الأهلي بتقديم موعد مباراته أمام النجم الساحلي التونسي لمدة 48 ساعة لتلعب يوم الأحد المقبل، بينما تم تقديم لقاء الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي لمدة 24 ساعة لتقام يوم الجمعة المقبل بدلاً من السبت.
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