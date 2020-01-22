أحمد مجاهد يكشف عن دور أبو ريدة في تغيير مواعيد مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية

فجّر أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مفاجأة كبرى حول دور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، في تغيير مواعيد مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية.

وقال "مجاهد" أثناء استضافته ببرنامج "الماتش" المُذاع على قناة "صدى البلد": "هاني أبو ريدة موجود في اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بصفته الدولية، ويتدخل في تعديلات مواعيد مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية".





وأضاف: "كاف هو من قرّر تقديم لقاء الزمالك مع مازيمبي وتأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي، و لدي تحفظات على بعض الأمور داخل اتحاد الكرة وفي حالة وجودي حاليًا لتغيرت عدة أشياء".



