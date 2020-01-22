عودة وائل الإبراشي.. تامر مرسي يكشف عن أول برومو لتطوير ماسبيرو

نشر تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو عن تطوير شاشة القناة الأولى المصرية، دون الإعلان عن اسم البرنامج أو موعد انطلاقه.





وظهر في الفيديو الإعلامى وائل الإبراشى، وأحمد عبد الصمد وناردين فرج وأميمة تمام ودينا عصمت ومصطفى ميزار وسحر ناجى ونهى توفيق.





وكتب تامر مرسي عبر حسابه على فيسبوك: "التليفزيون المصري.. قريبًا إن شاء الله".





أعلن المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تدشين الشركة حملة إعلانية مجانية على مختلف قنواتها لدعم التليفزيون المصري.





وأوضح أن قرار الشركة يأتي باعتبار التليفزيون كيانا مهما من كيانات الإعلام المصري نعتز به جميعا من أجل أن يستعيد دوره فى مقدمة الاعلام المصرى والعربى ومن منطلق إيمان الشركة بأهمية التليفزيون المصري والدور الوطني الذى يقوم به فى الإعلام الرسمى للدولة.











