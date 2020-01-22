حملات الصحة تجوب السعودية رغم سوء الأحوال الجوية.. والرواد: شكرًا لكم

تداول رواد التواصل الإجتماعي في السعودية صورا لأطباء سعوديين أثناء جولتهم الطبية في بعض المحافظات البعيدة لتطعيم الأطفال بعقار ضد مرض شلل الأطفال .

ووفقا لما ورد في صحيفة "سبق " أن فريق طبي من صحة مدينة جازان خرج في بعض المناطق النائية لتطعيم الأطفال برغم سوء الأحوال الجوية ووعورة الطريق إلا أن الأطباء جاهدوا للوصول لأكبر عدد ممكن من الأطفال.





تداول رواد التواصل الإجتماعي صور للأطباء أثناء عملهم، وقدموا لهم كلمات الشكر و الدعم من خلال التعليق على الصور موضحين أن هؤلاء الأشخاص يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى معظم المناطق البعيدة التي لم تصل لها الحملات من قبل.





جدير بالذكر أن صحة منطقة جازان، أعلنت أن الحملات الطبية لهذا العام قامت بتنفيذ مهمتها بنسبة 100%، محققة تقدم عن العام الماضي الذي كانت نتائجه غير مرضية بالنسبة للوزارة.