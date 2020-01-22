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وعود المرشح محمد أبو العينين لأهالي الجيزة تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:28 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأربعاء:

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي: 

"الأهرام"
محمد أبو العينين: رسالتي خدمة أهالي الجيزة وحل مشكلاتهم.

"صدى البلد"
الرئيس يلتقى رئيس وزراء بريطانيا.. التوافق حول تضافر الجهود المشتركة لتسوية الأوضاع في ليبيا.
اليوم.. جولة جديدة خول للتفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة بالسودان. 

"المصرى اليوم"
مدبولى و7 وزراء يفتتحون معرض الكتاب الدولى بمشاركة 40 دولة اليوم الأربعاء.
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