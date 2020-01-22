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اقتصاد

اقتصادى: مساعي السيسي تؤكد الاتجاه نحو بناء دولة صناعية كبرى

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:54 ص
محمد قناوي
محمد قناوي
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محمد صبيح
قال محمد قناوى، الباحث الاقتصادى، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المجلس الاستشارى لكبار علماء وخبراء مصر يؤكد أنه يسعى للاستعانة بالبحث العلمى وربطه بالصناعة والزراعة والتكنولوجيا لبناء دولة صناعية اقتصادية كبرى خلال وقت قصير.

وأكد محمد قناوى أن الدولة بدأت بالفعل فى ربط البحث العلمى بـ الصناعة والابتكار بتوقيع بروتوكولات تعاون فى العامين الماضيين بين البحث العلمى، ووزارات كثيرة منها الإنتاج الحربى والصناعة والزراعة والكهرباء وغيرها لتعميق المنتج المحلى والاعتماد عليه لتصبح مصر دولة مكتفية ذاتيا بمنتجاتها ونتحول من مستوردين إلى مصدرين.

وأضاف أن الدولة بدأت بالاهتمام بالصناعة، وعلى رأسها صناعة الإلكترونيات للوصول بمساهمتها فى الاقتصاد القومى إلى 5 مليارات دولار هذا العام وفقا لخطة الدولة، موضحا أن الاستعانة بمجلس علماء مصر سيكون له دور قوى فى النهوض بالتعليم الفنى والمهنى وزراعة والصناعة بشكل عام.
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