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فن

ماجد المهندس وراشد الماجد يحييان حفل ختام مهرجان دبي للتسوق

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:06 ص
ماجد المهندس
ماجد المهندس
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شيري نبيل
يحيي المطربان ماجد المهندس وراشد الماجد، حفلا غنائيا فى ختام فعاليات مهرجان دبى للتسوق، والذى يقام يوم الخميس الموافق 30 من شهر يناير الجاري.

 ومن المقرر أن يقدم المهندس عددا كبيرا من أغنياته الخليجية المتنوعة منها، "تحبك روحى، تناديك، أوقعلك عقد، الدنيا دوارة، بين ايديا، صباح الخير، كيف المسا"، فيما يقدم راشد الماجد عدد من أغنياته منها، "وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل".

وأحيا المطرب ماجد المهندس مؤخرا، حفلا غنائيا كان بمثابة احتفال بمسيرته الفنية فى السعودية، حيث حمل الحفل اسم "ليلة البرنس"، والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، وقدم خلاله عددًا من أغنياته الخليجية، فيما أبدع بأغنية "اكدب عليك" التى تفاعل معها الجمهور بحرارة شديدة.
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