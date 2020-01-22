حادث مروري.. إصابة شخصين في تصادم سيارتين بالقاهرة

أصيب شخصان إثر وقوع تصادم صباح اليوم، الأربعاء، بين سيارتين أعلى كوبرى العروبة.





تلقت عمليات مرور القاهرة بلاغا منذ قليل بوقوع تصادم بين سيارتين أعلى كوبرى العروبة، وعلى الفور تم الدفع برجال وأوناش المرور وتم نقل المصابين إلى المستشفى.









وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث لتعود حركة المرور لطبيعتها من جديد، وجار تحرير محضر والعرض على النيابة للتحقيق.





فيما وقدمت الإدارة العامة للمرور 15 نصيحة كإرشادات للقيادة الآمنة فى الطقس السيئ وهي:

- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية

- أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت

- استخدم أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به

- استعمل مساحات المطر

- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك

- عدم التوقف في منطقة الشبورة

- في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل جميع الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك

- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى

- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتي تصل إلى أسرتك سالما

- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.